Vladimir Putin clamoroso | La guerra in Ucraina sta finendo

Da liberoquotidiano.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la parata del Giorno della Vittoria a Mosca, il presidente ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta per terminare. L’evento si è svolto in forma ridotta, senza l’uso di veicoli blindati, artiglieria o missili balistici, e si è protratto per circa 45 minuti. La comunicazione pubblica è arrivata in un momento di attenzione alle minacce di droni provenienti dall’Ucraina.

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Vladimir Putin ha annunciato che la guerra in Ucraina si sta avvicinando alla fine. Lo ha fatto a margine della parata del Giorno della Vittoria a Mosca, svoltasi in tono minore per timore dei droni ucraini: appena 45 minuti, senza veicoli blindati, pezzi di artiglieria né missili balistici. Sulla Piazza Rossa non hanno sfilato neanche i cadetti, ma solo gli allievi più anziani delle accademie militari. E, alla fine, un rapido sorvolo di jet. «Credo che la questione si stia avvicinando alla sua conclusione», ha detto ai giornalisti. Ha accusato i politici occidentali di aver ingannato la Russia, tentando di usarla come strumento geopolitico, in un processo iniziato con l’espansione verso est della Nato nei primi anni Novanta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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