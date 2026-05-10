Vladimir Putin clamoroso | La guerra in Ucraina sta finendo

Durante la parata del Giorno della Vittoria a Mosca, il presidente ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta per terminare. L’evento si è svolto in forma ridotta, senza l’uso di veicoli blindati, artiglieria o missili balistici, e si è protratto per circa 45 minuti. La comunicazione pubblica è arrivata in un momento di attenzione alle minacce di droni provenienti dall’Ucraina.

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