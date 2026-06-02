Alla Pizzeria della Passeggiata di Priverno fa il suo debutto la Carta delle Falie

Notizia in breve

Alla Pizzeria della Passeggiata di Priverno è stata presentata la “Carta delle Falie”. La novità si aggiunge a un menu già noto ai clienti abituali. La pizzeria, tra le più apprezzate della provincia di Latina, introduce questa nuova proposta senza modificare l’offerta già consolidata. La presentazione si è svolta nel locale, dove sono stati illustrati i dettagli della carta ai presenti. Nessuna informazione è stata fornita sui contenuti specifici della “Carta delle Falie”.