Alla Pizzeria della Passeggiata di Priverno fa il suo debutto la Carta delle Falie
Alla Pizzeria della Passeggiata di Priverno è stata presentata la “Carta delle Falie”. La novità si aggiunge a un menu già noto ai clienti abituali. La pizzeria, tra le più apprezzate della provincia di Latina, introduce questa nuova proposta senza modificare l’offerta già consolidata. La presentazione si è svolta nel locale, dove sono stati illustrati i dettagli della carta ai presenti. Nessuna informazione è stata fornita sui contenuti specifici della “Carta delle Falie”.
Altra novità per una delle realtà più apprezzate, e consolidate, della provincia di Latina, la Pizzeria della Passeggiata di Priverno dove ha fatto il suo debutto la “Carta delle Falie”. Si tratta di una nuova sezione del menu con cui Giammarco Ambrifi e Antonio Visentin rendono omaggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
“La Salita”: Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia cinematografica al Teatro delle ArtiIl Cinema Teatro Delle Arti ospiterà un evento il 13 aprile alle 21, con la presentazione del primo film diretto dall’attore Massimiliano Gallo.
Leggi anche: Connor Storrie fa il suo debutto al Met Gala 2026: ecco il suo look
Temi più discussi: Le migliori carte dei vini in pizzeria |Lazio; Campione d’Australia della pizza: il trionfo del vastese Giammichele Laccetti; I migliori ristoranti per mangiare sul mare di Roma. Mappa aggiornata al 2026; Coca-Cola Pizza Village 2026: Date, Programma e Nuova Location a Pozzuoli.
La Pizzeria della Passeggiata di Priverno presenta la Carta delle Falie, un progetto ispirato alla tradizione gastronomica dei Monti Lepini, con proposte salate e dolci facebook
Ciao Toscanavisita il vecchio borgo murato, gusta un drink alla taverna, compra dei meloni e relax nell'cortile veneziano. Passeggia tra le vigne di cipressi per vedere la basilica e la pizzeria. Goditi una visita al vigneto e alla fattoria in attività, prova la spremit reddit
Priverno, alla Pizzeria della Passeggiata nasce la Carta delle FalieUn progetto che punta a rafforzare il legame con il territorio, raccontandone l’identità attraverso uno dei suoi prodotti più caratteristici ... latinacorriere.it
Dalla Margherita alla Falia dolce, il nuovo menu della Pizzeria della PasseggiataA Priverno, in provincia di Latina, paese situato su un colle dei Monti Lepini, c’è la Pizzeria della Passeggiata, gestita da Antonio Visentin e Giammarco Ambrifi, due cugini che rappresentano la ... tgcom24.mediaset.it