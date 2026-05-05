La star 26enne di Heated Rivalry ha fatto il suo debutto al Met Gala 2026 con un top a pois con scollo all’americana di Saint Laurent by Anthony Vaccarello. All’uscita dall’Hotel Carlyle, Storrie ha fatto ondeggiare avanti e indietro il tessuto strascicato mentre i fotografi gridavano: «Fallo di nuovo!». Poi si è incamminato verso l’evento principale, lasciandolo svolazzare dietro di sé nella brezza. Storrie ha reso omaggio al dress code del gala, «Fashion Is Art», abbinando il top a un abito nero sartoriale e spille scintillanti simili a diamanti. Anche se questo è il suo primo Met Gala, Storrie si è già ritagliato una sua estetica caratteristica agli eventi di alto profilo a Hollywood, fondendo regolarmente uno stile da rockstar ispirato a Mick Jagger con capi sartoriali e glamour di Saint Laurent.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Connor Storrie fa il suo debutto al Met Gala 2026: ecco il suo look

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