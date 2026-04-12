La Salita | Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia cinematografica al Teatro delle Arti

Il Cinema Teatro Delle Arti ospiterà un evento il 13 aprile alle 21, con la presentazione del primo film diretto dall’attore Massimiliano Gallo. La proiezione segnerà il debutto alla regia cinematografica dell’attore, che ha scelto di mostrare il suo lavoro in questa occasione. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel teatro di via delle Arti, con ingresso gratuito.