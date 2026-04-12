La Salita | Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia cinematografica al Teatro delle Arti
Il Cinema Teatro Delle Arti ospiterà un evento il 13 aprile alle 21, con la presentazione del primo film diretto dall’attore Massimiliano Gallo. La proiezione segnerà il debutto alla regia cinematografica dell’attore, che ha scelto di mostrare il suo lavoro in questa occasione. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel teatro di via delle Arti, con ingresso gratuito.
Il Cinema Teatro Delle Arti si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile. Lunedì 13 aprile, alle ore 21.00, sarà ospite in sala Massimiliano Gallo per presentare la sua opera prima dietro la macchina da presa: “La Salita”. Il film, prodotto da Panamafilm, F.A.N. e Rai Cinema, racconta una.🔗 Leggi su Salernotoday.it
“La Salita”, l’attore Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regiaTempo di lettura: 2 minutiIl Cinema Teatro Delle Arti si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile.
Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita”