Alla Galleria Artemi il libro sulla storia della piccola Diana
Giovedì 4 giugno, alle ore 18:30, nella meravigliosa cornice della Galleria Artemi diretta da Emilia Della Vecchia, docente ed artista nonché curatrice della galleria, si terrà la presentazione del testo scritto da Michele Bisceglia “Sulle mie spalle dentro il mio cuore”.L’avvocato Bisceglia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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