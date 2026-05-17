Alla Galleria Artemi presentazione di un libro con esibizione musicale

Alla Galleria Artemi si terrà una presentazione di un libro accompagnata da un’esibizione musicale. L’evento sarà organizzato dall’Accademia Musicale Yamaha, diretta da Mena Santacroce. La manifestazione si svolgerà nella sede della galleria a San Nicola la Strada. Si tratta di un appuntamento che unisce il mondo della letteratura e quello della musica dal vivo, con la partecipazione di artisti e musicisti della stessa accademia. L’ingresso è aperto al pubblico.

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