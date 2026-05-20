Terni Guido Crainz presenta alla Bct il libro sulla storia della Repubblica italiana dal 1945 al 2026

A Terni, presso la Biblioteca comunale, si è svolto un evento dedicato alla presentazione di un libro che ripercorre la storia della Repubblica italiana dal 1945 al 2026. L’autore, uno storico noto, ha illustrato il contenuto dell’opera in occasione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica. La serata ha visto la partecipazione di pubblico interessato, con interventi e approfondimenti sui principali avvenimenti e cambiamenti avvenuti nel corso di questo lungo periodo.

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