Terni Guido Crainz presenta alla Bct il libro sulla storia della Repubblica italiana dal 1945 al 2026
A Terni, presso la Biblioteca comunale, si è svolto un evento dedicato alla presentazione di un libro che ripercorre la storia della Repubblica italiana dal 1945 al 2026. L’autore, uno storico noto, ha illustrato il contenuto dell’opera in occasione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica. La serata ha visto la partecipazione di pubblico interessato, con interventi e approfondimenti sui principali avvenimenti e cambiamenti avvenuti nel corso di questo lungo periodo.
In occasione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana, la Biblioteca comunale di Terni ospita un appuntamento dedicato alla storia del Paese e alla sua evoluzione politica e culturale. Oggi, mercoledì 20 maggio alle 17, negli spazi della Bct, sarà presentato il volume “Storia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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