La viola del pensiero è il fiore che predilige e lei di pensieri nel cuore ne ha tanti, perché da ogni pensiero che le provoca emozione nasce uno spettacolo teatrale che interpreta e vive nel suo locale " La Fioreria delle Storie " a Querceta, borgo ricco di storie e di suggestioni. Lei è Elisabetta Salvatori (nella foto) fortemarmina di origine dove abita, mamma di Gabriele, protagonista ieri della trasmissione Buongiorno Regione su Rai Tre. Elisabetta Salvatori si racconta. Quando nasce la Fioreria? "Nasce nell’anno della pandemia da Covid e si chiama così perché il luogo dove ora c’è lo spazio teatrale era un negozio di fiori. Non volevo che morisse: i fiori accompagnano le nostre vite". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Fioreria. Storie e cuore sul palcoscenico

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