Voci Libere alla Zangheri la legalità sale sul palcoscenico
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Le luci del teatrino della scuola media Pietro Zangheri si accenderanno il prossimo 6 giugno alle ore 20 per un appuntamento speciale. Gli alunni della classe 3°C presenteranno lo spettacolo teatrale “Voci libere”, un adattamento creativo del libro di Davide Morosinotto, “Peppino Impastato. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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