Dall' Unità alla Liberazione storie e memorie degli ebrei modenesi nel cuore della città

Notizia in breve

Giovedì sera alle 20:30 si svolgerà una passeggiata guidata dedicata alle storie e alle memorie degli ebrei modenesi nel centro della città. L’evento ripercorrerà le vicende storiche legate alla comunità ebraica, con particolare attenzione al periodo tra l’Unità d’Italia del 1861 e la fine della Seconda guerra mondiale nel 1945. La visita si concentrerà sui luoghi e sugli eventi significativi di quel periodo, senza commenti o interpretazioni.