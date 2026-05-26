Dall' Unità alla Liberazione storie e memorie degli ebrei modenesi nel cuore della città
Giovedì sera alle 20:30 si svolgerà una passeggiata guidata dedicata alle storie e alle memorie degli ebrei modenesi nel centro della città. L’evento ripercorrerà le vicende storiche legate alla comunità ebraica, con particolare attenzione al periodo tra l’Unità d’Italia del 1861 e la fine della Seconda guerra mondiale nel 1945. La visita si concentrerà sui luoghi e sugli eventi significativi di quel periodo, senza commenti o interpretazioni.
Passeggiata guidata Walking tour giovedì sera 4 giugno ore 20:30Il 17031861 e il 25041945 sono due date che segnano dei traguardi importanti per l’Italia: la prima, il raggiungimento dell’agognata unità nazionale, la seconda, la fine della lotta di Liberazione Nazionale e della II guerra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
25 aprile, una festa di memoria e libertà
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Piazza dell’Unità Italiana cambia volto. Ombra e verde nel cuore della città. I cantieri al via nel 2027 per un anno
Forlì, la memoria della Liberazione entra nel cuore dell’IstitutoMartedì mattina a Forlì, il comandante della stazione dei carabinieri ha consegnato una copia della Rassegna dell’Arma all’Istituto per la Storia...
Argomenti più discussi: Rivista Italiana Difesa - shownews - Leonardo: firmato il contratto per equipaggiare le nuove unità FALAJ 3 del Kuwait; Il Gran Maestro Seminario a Sofia per l’installazione del nuovo Gran Maestro della Gran Loggia Unita di Bulgaria; 17 marzo 1861-2026: a 165 anni dall'Unità d'Italia.
Sabato 25 aprile, in un'atmosfera di profonda commemorazione e unità, la città di Agrigento ha celebrato l'81° anniversario della Liberazione dall'occupazione nazifascista. x.com
25 aprile a Nova Milanese: una celebrazione di unità, memoria e valori democratici In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Nova Milanese ha celebrato il 25 aprile con una partecipazione sentita, alla presenza facebook
Liberazione, la Brigata Ebraica scortata fuori dal corteo dalla poliziaUna delegazione legata alla Brigata ebraica è stata ricevuta dal questore di Milano Bruno Megale in questura per un chiarimento sulla gestione dell'ordine di pubblico nel corteo del 25 aprile. La ... iltempo.it