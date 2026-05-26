Dall' Unità alla Liberazione storie e memorie degli ebrei modenesi nel cuore della città

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì sera alle 20:30 si svolgerà una passeggiata guidata dedicata alle storie e alle memorie degli ebrei modenesi nel centro della città. L’evento ripercorrerà le vicende storiche legate alla comunità ebraica, con particolare attenzione al periodo tra l’Unità d’Italia del 1861 e la fine della Seconda guerra mondiale nel 1945. La visita si concentrerà sui luoghi e sugli eventi significativi di quel periodo, senza commenti o interpretazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Passeggiata guidata Walking tour giovedì sera 4 giugno ore 20:30Il 17031861 e il 25041945 sono due date che segnano dei traguardi importanti per l’Italia: la prima, il raggiungimento dell’agognata unità nazionale, la seconda, la fine della lotta di Liberazione Nazionale e della II guerra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

25 aprile, una festa di memoria e libertà

Video 25 aprile, una festa di memoria e libertà

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Piazza dell’Unità Italiana cambia volto. Ombra e verde nel cuore della città. I cantieri al via nel 2027 per un anno

Forlì, la memoria della Liberazione entra nel cuore dell’IstitutoMartedì mattina a Forlì, il comandante della stazione dei carabinieri ha consegnato una copia della Rassegna dell’Arma all’Istituto per la Storia...

Argomenti più discussi: Rivista Italiana Difesa - shownews - Leonardo: firmato il contratto per equipaggiare le nuove unità FALAJ 3 del Kuwait; Il Gran Maestro Seminario a Sofia per l’installazione del nuovo Gran Maestro della Gran Loggia Unita di Bulgaria; 17 marzo 1861-2026: a 165 anni dall'Unità d'Italia.

Liberazione, la Brigata Ebraica scortata fuori dal corteo dalla poliziaUna delegazione legata alla Brigata ebraica è stata ricevuta dal questore di Milano Bruno Megale in questura per un chiarimento sulla gestione dell'ordine di pubblico nel corteo del 25 aprile. La ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web