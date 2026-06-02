Domani sera a Ceparana si svolge la prima delle ‘Serate estive d’autore’ alla biblioteca civica. La rassegna, dedicata alla letteratura, prevede incontri con autori e presentazioni di libri. L’evento continuerà nelle serate successive con vari appuntamenti programmati fino alla fine dell’estate. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.

Prende il via domani sera a Ceparana ’Serate estive d’autore’, la rassegna annuale dedicata alla letteratura e agli incontri con gli autori che quest’anno, per la prima volta, porterà due appuntamenti fuori dalla Biblioteca comunale, il 24 giugno all’ Archivio storico e il 1° luglio al parco di Canevella. La rassegna coinvolgerà autori provenienti da esperienze e percorsi differenti, offrendo al pubblico un calendario eterogeneo che spazia dalla narrativa alla saggistica, dai temi sociali alla memoria del territorio, fino alle nuove voci della letteratura locale contemporanea. "Vogliamo costruire occasioni autentiche di dialogo e vicinanza – spiega l’assessore alla Cultura Tiziana Scappazzoni – portando i libri tra le persone e valorizzando al tempo stesso i luoghi che ospitano gli incontri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla biblioteca civica di Ceparana partono le ’Serate estive d’autore’

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LA NASCITA DELLA REPUBBLICA | Venerdì Storia 13/02/2026

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