Tre libri antichi rubati restituiti alla biblioteca civica Joppi
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Tre libri antichi sottratti illecitamente alla proprietà pubblica sono stati restituiti alla biblioteca civica "Vincenzo Joppi" di Udine il 21 maggio 2026. A riconsegnarli al comune è stato il nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine, al termine di due indagini distinte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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