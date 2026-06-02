La fiorettista delle Fiamme Oro ha appena conquistato il suo quarto titolo di campionessa italiana. In un’intervista, ha detto che la scherma a volte le provoca sofferenza, ma poche cose le danno più gioia del momento della vittoria. La atleta ha evidenziato il mix di emozioni che accompagna il successo, sottolineando come il trionfo rappresenti un momento di grande soddisfazione personale nonostante le difficoltà.

Ha vinto il suo primo mondiale prima di andare a Frascati con l’allora fidanzato Daniele Garozzo. «Purtroppo è finita questa storia, però a Frascati ho trovato un altro bel gruppo di amici, di compagnie di sala, di lavoro. Quest’anno ha ripreso dopo una lunga pausa. «Ho fatto molta fatica. Col senno di poi, forse era meglio farla breve, la pausa, ma in realtà dopo Parigi avevo bisogno di staccare. Non sapevo nemmeno se avrei ripreso onestamente, perché ero proprio stanca, più emotivamente che fisicamente. Avevo voglia di fare qualcosa di nuovo, anche se poi quando le gare sono riprese, mi mancava tutta la mia quotidianità, quello che faccio da una vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alice Volpi: «La scherma a volte mi fa soffrire, ma poche cose mi rendono più felice del momento della vittoria»

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