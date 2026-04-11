In allenamento Xabi Alonso mi ha mostrato cose che potevo migliorare A volte mentalmente puoi sentirti instabile ma ho continuato a lavorare Forse se mi avesse giocato più spesso non avrei vissuto questo momento felice al Lione’ Endrick si apre su un inizio difficile con il Real Madrid

Endrick ha parlato di un inizio difficile con il Real Madrid, sottolineando che il suo trasferimento dal Brasile non è stato semplice e che il debutto nella capitale spagnola non ha soddisfatto pienamente le sue aspettative. Ha raccontato di aver affrontato momenti complicati e di aver riconosciuto alcune aree da migliorare, anche grazie ai consigli di Xabi Alonso durante gli allenamenti. Nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare con impegno, sperando di trovare presto la sua dimensione in squadra.

Dato il tanto atteso trasferimento dal Brasile al Real Madrid, l’esordio di Endrick nella capitale spagnola forse non è stato tutto ciò che immaginava. I Blancos hanno annunciato per la prima volta la firma alla fine del 2022, quando l’attaccante aveva solo 16 anni, ma è stato solo nell’estate del 2024 che è arrivato effettivamente al club. Una mossa del genere creerà sempre suspense, per nulla aiutata dal lungo ritardo nel suo arrivo, quindi sarebbe stato sempre difficile essere all’altezza di aspettative così intense. Non sarebbe passato molto tempo prima che l’allenatore tedesco se ne andasse, ma settimane prima Endrick aveva concordato un trasferimento temporaneo ai francesi del Lione per tornare a giocare.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “In allenamento Xabi Alonso mi ha mostrato cose che potevo migliorare. A volte mentalmente puoi sentirti instabile, ma ho continuato a lavorare. Forse se mi avesse giocato più spesso non avrei vissuto questo momento felice al Lione’ Endrick si apre su un inizio difficile con il Real Madrid Xabi Alonso ha vissuto il Real Madrid con disagio. Non è mai riuscito a schivare le pressioni di Florentino (Valdano)Db Philadelphia 26/06/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Salisburgo-Real Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Xabi Alonso Nel suo... Valverde giocatore monumento del Real Madrid (che si sentiva incompreso da Xabi Alonso)Tripletta sensazionale di un grande atleta a un irriconoscibile Manchester City: 3-0.