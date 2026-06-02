Alexander Zverev ha dichiarato di essere stato sorpreso da Arnaldi durante una recente partita. Ha aggiunto che se gioca al meglio delle sue capacità, non deve preoccuparsi dei suoi avversari. La sua corsa verso un torneo importante prosegue con determinazione. Queste parole seguono le sue recenti prestazioni e mostrano la fiducia che ha nelle proprie capacità. La competizione si fa sempre più intensa, ma lui si concentra sui propri obiettivi.

Alexander Zverev continua a marciare con autorità verso il traguardo più prestigioso della sua carriera. Il successo nei quarti di finale del Roland Garros 2026 contro il giovane spagnolo Rafael Jodar gli ha spalancato le porte della quinta semifinale parigina e, in un’edizione segnata dalla assenza di Carlos Alcaraz e dalla sconfitta al secondo turno di Jannik Sinner, ha ulteriormente rafforzato la sua candidatura al titolo. Il tedesco, finora, ha concesso soltanto un set lungo il cammino e sembra attraversare il torneo con una solidità che pochi stanno sottolineando. Proprio questo aspetto è emerso con chiarezza nella conferenza stampa successiva alla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Sorpreso da Arnaldi, se gioco bene non devo preoccuparmi dei miei avversari”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alexander Zverev ribadisce: “C’è un grande divario tra Sinner e il resto dei giocatori, ma io devo credere di poter vincere”Alexander Zverev ha affermato che esiste un divario significativo tra il suo livello e quello di Sinner, ma ha dichiarato di credere ancora nella...

Pronostico e quote Alexander Blockx – Alexander Zverev, Roma 10-05-2026Il match tra Alexander Blockx e Alexander Zverev si svolgerà nel pomeriggio sul campo centrale di Roma, con inizio non prima delle 13:00.

Temi più discussi: Zverev-De Jong oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Perché Zverev non riesce a impensierire Sinner (e non lo farà al Roland-Garros)?; Alexander Zverev: Io favorito per il Roland Garros? Penso partita per partita. Non vedo l’ora di giocare contro Jodar; Roland Garros, oggi Zverev-De Jong – Diretta.

Roland-Garros 2026 QF: [2] A. Zverev batte [29] R. Jódar 7-6(3) 6-1 6-3 reddit

La seconda sorpresa del RG è l'eliminazione di Novak Djokovic. Vittoria per il brasiliano #Fonseca, capace di rimontare due set di svantaggio. Incredibile, nel torneo sono rimasti solo giocatori che non hanno mai vinto uno Slam. Zverev il favorito. #RolandGarr x.com

Roland Garros 2026, Zverev: Non sono meravigliato da Berrettini, Arnaldi è la sorpresa. Cobolli? So di cosa è capaceLe condizioni erano molto diverse oggi. All’inizio lui ha giocato molto meglio, perché ha trovato le giuste misure più velocemente. Quando ci sono riuscito anch’io mi sono sentito alla grande. Quest ... spaziotennis.com

Agassi su Zverev: Ha il miglior rovescio che abbia mai visto. Se migliorasse il diritto in avanzamento…Alexander Zverev supera lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 27, in tre set nei quarti di finale e accede così alla semifinale del Roland ... oasport.it