Alexander Zverev panico al Roland Garros | L' unica cosa che posso controllare

Alexander Zverev ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente sulla prossima partita durante il torneo di Roland Garros, affermando che questa è l’unica cosa che può controllare. Ha anche affermato di essere il favorito per la prima volta in uno Slam, mantenendo un approccio focalizzato sulle sfide immediate e non sui risultati complessivi.

"Sono il favorito per la prima volta in uno Slam? Darò la stessa risposta di due giorni fa. Mi concentrerò solo sulla prossima partita: è l'unica cosa che posso controllare. Mi sono focalizzato su de Jong e ho giocato una bella partita. Ho vinto. Ora penserò a Jodar sperando di giocare un'altra buona partita. Questa è la mia unica preoccupazione in questo momento". Alexander Zverev opta per la via precauzionale. Il numero tre al mondo si trova per la prima volta favorito per la vittoria di un grande Slam. Non tanto per meriti suoi, piuttosto per inciampi di altri. Su tutti Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, entrambi fuori dai giochi. Il tedesco, però, dovrà fare i conti che gli astri nascenti del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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