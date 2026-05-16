Dopo settimane di impegno tra superficie in cemento e terra battuta, il tennista tedesco ha annunciato il ritiro dal torneo di Amburgo. La decisione arriva in un momento in cui si ipotizza un possibile ritorno in campo in vista del Roland Garros. La sua assenza si aggiunge alle recenti scelte di altri giocatori che hanno preferito prendersi un periodo di pausa prima degli impegni principali sulla terra battuta. La partecipazione alla prossima manifestazione su terra resta ancora da confermare.

Dopo settimane vissute senza soste tra cemento e terra battuta, Alexander Zverev ha deciso di fermarsi. Il tedesco, reduce dal Sunshine Double e da quattro tornei consecutivi sul rosso, Montecarlo, Monaco di Baviera, Madrid e Roma, nei quali ha quasi sempre raggiunto le fasi decisive, ha annunciato il forfait dall’Atp 500 di Amburgo, torneo di casa al quale era regolarmente iscritto. Una scelta legata tanto alle condizioni fisiche quanto alla necessità di gestire al meglio le energie in vista del Roland Garros, vero grande obiettivo di questa fase della stagione. Ad ufficializzare la rinuncia è stato lo stesso numero uno tedesco attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “ Sono davvero dispiaciuto di dovermi ritirare dall’Hamburg Open quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev tira il fiato e rinuncia al torneo di Amburgo: si pensa al Roland Garros

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ALEXANDER ZVEREV MARCHES INTO THE QUARTER-FINALS | 2026 Miami Open

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