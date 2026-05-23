Benjamin Bonzi e Alexander Zverev si sfideranno nel primo pomeriggio sul campo centrale di Roland Garros. Secondo le quote dei bookmaker, Zverev è considerato il secondo favorito per la vittoria della competizione, anche se molto distanziato da altri concorrenti. La partita si giocherà sul Philippe Chatrier e rappresenta uno degli incontri della fase a eliminazione diretta del torneo.

Benjamin Bonzi e Alexander Zverev inizieranno la loro sfida nel primo pomeriggio sul “Philippe Chatrier” con Sasha che, secondo i bookmaker, è il secondo favorito per la vittoria finale, seppur a distanza siderale da Sinner. Il francese ha disputato la sua ultima partita nel Challenger di Bordeaux, il livello nel quale ha giocato prevalentemente in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Benjamin Bonzi – Alexander Zverev, Roland Garros 24-05-2026

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