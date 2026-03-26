Noah Lyles parteciperà al Golden Gala, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno. Il campione olimpico dei 100 metri sarà presente alla tappa della Diamond League, che raccoglie le principali competizioni di atletica leggera dell’anno. La sua presenza attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Noah Lyles sarà tra i grandi protagonisti del Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri correrà sul rettilineo davanti alla Tribuna Monte Mario: “ Una delle mie gare preferite di sempre è stata a Roma contro Michael Norman, spero che ce ne sia un’altra così “. Bisogna risalire al 2019 per trovare la sua unica partecipazione all’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, quando perse sui 200 metri contro il connazionale pur esprimendosi in un superlativo 19.72, due centesimi peggio del rivale. Il 28enne statunitense, nel cui palmares figurano ben otto titoli mondiali (tra cui quattro sul mezzo giro di pista e quello sui 100 metri nel 2023), è il terzo uomo di sempre sui 200 metri (19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Noah Lyles correrà al Golden Gala! Il Campione Olimpico dei 100 metri animerà Roma

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