Dopo quasi due anni, il velocista olimpico torna a gareggiare in Italia. Il suo nome sarà tra gli atleti che parteciperanno alla tappa romana della Wanda Diamond League, in programma giovedì 4 giugno. Dopo aver valutato il ritiro, ha deciso di riprendere l’attività competitiva e sarà in pista per la gara di atletica leggera a Roma.

Marcell Jacobs torna in pista. Il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 di Tokyo 2020 sarà ufficialmente tra le stelle della tappa italiana della Wanda Diamond League in programma nella serata di giovedì 4 giugno, a Roma. Il velocista che ha scritto la storia dello sport azzurro ha deciso di partecipare ai 100 metri che si svolgeranno sul tartan dello stadio Olimpico, sul rettilineo sotto alla tribuna Monte Mario. Jacobs sfiderà così il campione olimpico dei 100 metri e quattro volte oro mondiale dei 200 Noah Lyles, per una gara che si preannuncia già interessante e soprattutto attrattiva per il pubblico presente. L’ultima partecipazione di Jacobs a una gara è quella della semifinale dei Mondiali di settembre 2025, dove non riuscì a raggiungere nemmeno la finale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jacobs torna in pista dopo aver pensato al ritiro: correrà al Golden Gala a Roma a distanza di quasi due anni

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Si parla di: Atletica, Marcell Jacobs al Golden Gala di Roma.

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