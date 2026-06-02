Alessandria | celebrazione solenne per gli 80 anni della Repubblica

Notizia in breve

Durante una cerimonia a Alessandria per gli 80 anni della Repubblica, le istituzioni locali sono state rappresentate da funzionari e autorità civili. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio letto dalla Prefetta, nel quale ha ricordato i valori fondamentali della Costituzione e l'importanza della partecipazione democratica. La cerimonia si è svolta in una location pubblica e ha coinvolto diverse rappresentanze istituzionali e cittadini.