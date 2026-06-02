Alessandria | celebrazione solenne per gli 80 anni della Repubblica
Durante una cerimonia a Alessandria per gli 80 anni della Repubblica, le istituzioni locali sono state rappresentate da funzionari e autorità civili. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio letto dalla Prefetta, nel quale ha ricordato i valori fondamentali della Costituzione e l'importanza della partecipazione democratica. La cerimonia si è svolta in una location pubblica e ha coinvolto diverse rappresentanze istituzionali e cittadini.
Chi ha rappresentato le istituzioni locali durante la cerimonia in corso Crimea? Cosa ha comunicato il Presidente Mattarella attraverso il messaggio della Prefetto? Come ha contribuito la Banda Cantone a rendere solenne l'omaggio ai caduti? Quali sfide democratiche deve affrontare Alessandria per mantenere vivi questi valori??? In Breve Cerimonia presso il Monumento ai Caduti di corso Crimea ad Alessandria Partecipazione del sindaco Giorgio Abonante e del presidente Luigi Ben . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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