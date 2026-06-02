Tra i banchi della minoranza siederà per la prima volta anche Giacomo Alesiani, classe 1997, che con le sue 253 preferenze si afferma come il consigliere di punta per Fratelli d’Italia. Il partito di Acquaroli si presenta per la prima volta a Fermo e totalizza un 11,45% che impensierisce sia il centrosinistra che la coalizione civica di Scarfini. Alesiani, prima esperienza politica: perché Fratelli d’Italia e co tante preferenze? "La candidatura nasce perché Fratelli d’Italia è il partito che mi rappresenta e a cui sono iscritto. Faccio anche parte di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile, quindi è una scelta di coerenza e di principi. Per le preferenze, un risultato di questa entità non me l’aspettavo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alesiani: "Fratelli d’Italia ’stampella’ di nessuno"

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