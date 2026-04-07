LIVE Italia-USA 7-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | pallonetto perfetto di Alesiani

Alle ore 17:00 si è concluso il secondo quarto della partita tra Italia e Stati Uniti nella Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, con il punteggio di 7-3 a favore della squadra italiana. Durante questa fase, un gol di Campopiano è stato segnato dopo una tripla finta e il match è stato seguito in diretta con aggiornamenti continui. La partita proseguirà con la seconda metà del tempo e ulteriori sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Usa 7-3. 1.39 Gooooooooooool, scatenato Campopiano con un gol dopo una tripla finta, Italia-Usa 7-3. 3.17? Errore di Daube sotto porta. 3.49? Goooooooooooooooooool, Campopiano non perdona dalla corta distanza, Italia-Usa 6-3. 4.21? Chase Dodd spreca una doppia occasione davanti a Nicosia. 6.34? Gooooooooooooool, Alesiani questa volta non sbaglia con un pallonetto, Italia-Usa 5-3. 6.54? Respinto un tiro a botta sicura di Alesiani. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla all’Italia. Si chiude il primo quarto, Italia-Usa 4-3. 0.48? Goooooooooooool, Ferrero su rigore non sbaglia, Italia-Usa 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 7-3, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: pallonetto perfetto di Alesiani Leggi anche: LIVE Italia-USA 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tiro spettacolare di Cassia LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello... Argomenti più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazione; Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming. E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook