Forza Italia e Fratelli D'Italia hanno richiesto un incontro con il sindaco di Pianella, Taddeo Manella, per discutere di una presunta svolta civica nell’amministrazione comunale. I rappresentanti dei due partiti locali hanno espresso preoccupazione riguardo a questa direzione, chiedendo chiarimenti direttamente al primo cittadino. La richiesta segue recenti sviluppi e cambiamenti evidenziati nel quadro politico locale.

Chiesto un incontro al sindaco di Pianella Taddeo Manella dai vertici locali di Forza Italia e Fratelli D’Italia che esprimono preoccupazione per la svolta civica che starebbe caratterizzando l’amministrazione. La richiesta è quella di avere un chiarimento proprio al fine di scongiurarla. “L'amministrazione di Pianella è nata su un presupposto chiaro - scrivono in una nota indirizzata ai cittadini -: un’alleanza ampia, basata su accordi precisi tra forze di centrodestra e centrosinistra, per il bene della città. Un progetto che deve restare solido”. “Tuttavia, osserviamo con attenzione l’evoluzione verso un assetto sempre più ‘civico’.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Forza Italia e Fratelli D'Italia chiedono chiarimenti al sindaco di Pianella sulla svolta "civica"

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