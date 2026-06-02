Lo spagnolo sta accelerando il recupero dall’infortunio al polso destro con un allenamento speciale utilizzando la mano sinistra. Sui social ha condiviso alcuni video mentre si esercita a Murcia, impugnando la racchetta solo con il braccio sinistro. Il ritorno in campo si avvicina, secondo quanto mostrato nei filmati. Nessuna data ufficiale è stata annunciata, ma l’atleta sta proseguendo la riabilitazione.

Lo spagnolo continua il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al polso destro. Sui social ha mostrato alcuni video d’allenamento a Murcia, impugnando la racchetta esclusivamente con il braccio sinistro. Obiettivo rientro ad agosto in vista degli US Open. Nelle ultime ore il campione spagnolo ha condiviso sui propri canali social alcuni filmati che documentano i progressi del recupero, mostrando una fase molto particolare del suo percorso di riabilitazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Sportface.it - Alcaraz accelera il recupero: allenamento speciale con la mano sinistra, il ritorno si avvicina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CARLOS ALCARAZ VIRALE PER IL SUO RISCALDAMENTO UN PO PARTICOLARE •

Notizie e thread social correlati

Alcaraz, l'allenamento prosegue ma solo con la mano sinistraCarlos Alcaraz ha condiviso su Instagram alcuni video di allenamento, mostrando che si sta allenando con la mano sinistra.

Leggi anche: Alcaraz torna ad allenarsi ma solo con la mano sinistra: si chiama “educazione incrociata”, a cosa serve

Si parla di: Alcaraz accelera il recupero dal polso, Sinner resta numero uno fino agli US Open.

Alcaraz di nuovo in campo, lo speciale allenamento per velocizzare il rientro: quando ripartirà la sfida a SinnerChi si rivede in campo! Alcaraz torna alla sua accademia per un allenamento speciale per velocizzare il rientro e tornare a sfidare Sinner ... sport.virgilio.it

Come sta Alcaraz, l'infortunio al polso destro, il recupero e i rischi per la carriera: le condizioniLa mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare ed è per questo che devo ritirarmi dalla stagione sull'erba ... ilmattino.it