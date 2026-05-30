Il concerto di Vasco Rossi a Ferrara si terrà il 5 e 6 giugno nel parco Urbano, attirando circa 120.000 persone in due giorni. È stato predisposto un piano di sicurezza che include l’installazione di oltre 100 telecamere di sorveglianza. La rete di telecamere sarà utilizzata per monitorare l’area e garantire la sicurezza durante l’evento.

Ferrara, 30 maggio 2026 – Conto alla rovescia per Vasco, pronto il piano sicurezza. In vista dei concerti di Vasco Rossi, in programma il 5 e 6 giugno al parco Urbano che porterà in città 120mila persone in due giorni, è stato attivato uno speciale piano di sicurezza in vista del maxi evento. In azione il Comune, la prefettura, le forze dell’ordine con il supporto dei volontari e di 460 addetti alla sicurezza (steward e addetti safetysecurity). In questi giorni è iniziato l’allestimento alla Porta degli Angeli, posta sulle mura nord, con vista sul parco urbano, dove sarà il Gruppo operativo sicurezza, sala di monitoraggio che vedrà impegnate tutte le forze di polizia e di sicurezza in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, è conto alla rovescia per il concerto a Ferrara. Scatta il piano per la sicurezza, rete di oltre 100 telecamere

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Vasco Rossi a Olbia, conto alla rovescia per il doppio concerto

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