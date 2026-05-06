Vasco è sempre più vicino partito il conto alla rovescia del concerto | c' è il timer

Da mercoledì 5 giugno, un pannello led vicino a Ferrara mostrerà il conto alla rovescia in vista del concerto di Vasco Rossi. L’evento si svolgerà al parco urbano Giorgio Bassani il 5 e 6 giugno, con due spettacoli consecutivi. Sul posto sono state fornite indicazioni su parcheggi e navette per agevolare i partecipanti. La presenza del pannello segna l’avvicinarsi di uno dei concerti più attesi della stagione.

Da mercoledì 5, alle porte di Ferrara, un pannello led segnerà il conto alla rovescia in vista del maxi doppio evento che porterà Vasco Rossi in concerto al parco urbano Giorgio Bassani il 5 e 6 giugno (qui le info utili su parcheggi e navette). E’ iniziato il countdown verso le due date che.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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