Albania scontri per il mega resort da 4 miliardi a Zvernec
Sono iniziati scontri legati alla costruzione di un mega resort da 4 miliardi di euro sulla penisola di Zvernec. La questione riguarda soprattutto chi stia finanziando realmente il progetto. La disputa ha coinvolto residenti e forze dell’ordine, con proteste e tensioni sul territorio. Restano ancora aperti i dubbi sul possibile impatto del resort sul processo di adesione dell’Albania all’Unione Europea. La vicenda si concentra sulle implicazioni economiche e sociali del grande investimento.
? Domande chiave Chi finanzia realmente il mega resort da 4 miliardi a Zvernec?. Come influirà questo progetto sul percorso di adesione dell'Albania all'UE?. Perché guardie private stanno gestendo gli scontri nei cantieri albanesi?. Quali rischi ambientali corre la laguna di Narta con questa costruzione?.? In Breve Investimento da 4 miliardi coinvolge fondo connesso a Jared Kushner. Scontri nei cantieri di Zvernec con guardie private contro attivisti. Area protetta della laguna di Narta ospita monastero bizzantino. Precedente acquisto isola di Sazan per un miliardo di dollari. Il maxi resort da 4 miliardi a Zvernec scatena proteste e scontri tra privati e attivisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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