albania scontri per il mega resort da 4 miliardi a zvernec

Notizia in breve

Sono iniziati scontri legati alla costruzione di un mega resort da 4 miliardi di euro sulla penisola di Zvernec. La questione riguarda soprattutto chi stia finanziando realmente il progetto. La disputa ha coinvolto residenti e forze dell’ordine, con proteste e tensioni sul territorio. Restano ancora aperti i dubbi sul possibile impatto del resort sul processo di adesione dell’Albania all’Unione Europea. La vicenda si concentra sulle implicazioni economiche e sociali del grande investimento.