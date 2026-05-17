El Shaarawy saluta la Roma | Lascio con il cuore pieno

Da justcalcio.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi 350 presenze con la maglia della Roma, Stephan El Shaarawy ha annunciato il suo addio al club. La notizia arriva da fonti spagnole e conferma la fine del suo percorso nel team capitolino. L’attaccante ha commentato la decisione dicendo di lasciare con il cuore pieno, senza specificare le ragioni che lo hanno portato a questa scelta. La sua esperienza nella capitale si conclude dopo diversi anni, lasciando un segno nella storia del club.

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2026-05-15 21:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Dopo quasi 350 partite nella Capitale con la Roma, Stephan El Shaarawy annuncia il suo addio da ‘La Loba’. Sarà alla fine di questa stagione, quando scadrà il contratto. L’ex giocatore del Milan o del Monaco ha scritto una lettera emozionata sui social per annunciare questa decisione: “Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, te ne rendi conto È stato molto di più. erano persone, emozioni, vita. Per me questi 10 anni sono stati tutto questo. Sono venuto qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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