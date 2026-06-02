Alajbegovic in Serie A per 30 milioni | la destinazione

Da calciomercato.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore bosniaco di 18 anni sta per trasferirsi in Serie A per circa 30 milioni di euro. La trattativa sembra ormai definita e il giocatore si avvicina alla firma con una squadra italiana. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sul club interessato o sulla durata del contratto. La cifra indicata rappresenta una delle transazioni più significative per un giovane proveniente dalla nazionale bosniaca.

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Il 18enne della nazionale bosniaca si avvicina a grandi passi al trasferimento nel campionato italiano.  Si chiama Kerim-Sam Alajbegovic, ha appena 18 anni ed è sicuramente tra i profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Il Bayer Leverkusen ha esercitato di recente il diritto di recompra di 8 milioni di euro per riportarlo in Germania, ma quasi sicuramente il futuro del calciatore sarà lontano dalla Bundesliga. Incontro tra Gasperini e Friedkin per il futuro della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it In Serie A ci sono almeno tre squadre interessate al profilo di Alajbegovic: si tratta di Inter, Napoli e Roma che sono pronte a darsi battaglia per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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