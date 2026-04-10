Il futuro di Jonathan David sembra ormai deciso a cambiare ancora una volta, con una possibile partenza che potrebbe portare a una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. La destinazione del giocatore, che attualmente milita in un club europeo, potrebbe essere una nuova squadra nel prossimo campionato. La trattativa sembra avanzata e si attendono aggiornamenti su eventuali accordi definitivi.

Cambia di nuovo il futuro di Jonathan David: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo la punta canadese. Le sette giornate che mancano da qui al termine del campionato rischiano di essere le ultime di Jonathan David con la maglia della Juventus. L’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero dal Lille con numeri da urlo, ha fin qui deluso le aspettative e il suo addio in estate appare sempre più probabile. David (ANSA) – Calciomercato.it David vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa, ma attenzione soprattutto alla Ligue 1 (Olympique Marsiglia e Lione) e Premier League ( West Ham United e Nottingham Forest): la Juve non si opporrebbe alla partenza del calciatore, anzi l’intenzione è quella di realizzare una buonissima plusvalenza dopo aver preso a zero quasi dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, David può partire per 25-30 milioni: la destinazione

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JONATHAN DAVID PRIMA DI APPRODARE ALLA JUVENTUS

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