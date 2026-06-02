Alaba Juve | via libera sulle condizioni fisiche i bianconeri ora possono affondare il colpo! Ultime

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giocatori sono stati valutati e le condizioni fisiche sono state approvate, permettendo alla squadra di procedere con l’operazione. Alaba, che può arrivare a parametro zero, potrebbe unirsi al team nelle prossime settimane. Sul tavolo ci sono anche i nomi di Stones e Kim, ma al momento si concentra l’attenzione sull’accordo con il difensore austriaco. La trattativa sembra aver raggiunto una fase decisiva.

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di Luca Fioretti Svela il piano per la difesa: Alaba può arrivare a parametro zero. Sullo sfondo restano vivi i nomi di Stones e Kim. La  Juventus  accelera le manovre per blindare il pacchetto arretrato da consegnare a mister Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  Tuttosport, il mirino della dirigenza si è spostato con prepotenza su  David Alaba. Nelle ultime settimane, il club bianconero aveva richiesto precise garanzie al Real Madrid sulle reali condizioni fisiche del duttile difensore austriaco. I responsi ottenuti dalla Spagna sono stati estremamente positivi e rassicuranti: superati i dubbi di natura medica, ora la Vecchia Signora è pronta a far scattare l’assalto per assicurarsi un leader di caratura internazionale con la vantaggiosissima formula del parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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