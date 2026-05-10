Musetti vittoria a Roma con Cerundolo e lacrime | Stamattina non sapevo se giocare cosa è successo e come sta Ora c' è Ruud ma è giallo sulle condizioni fisiche

Da ilmessaggero.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha conquistato una vittoria importante a Roma contro Francisco Cerundolo, dopo aver faticato molto a causa di problemi fisici. Prima dell'incontro, il tennista ha dichiarato di aver avuto dubbi sulla possibilità di giocare quella mattina. La partita si è conclusa con lacrime di gioia, mentre ora si attende di conoscere le condizioni di Ruud, che sembrano destare qualche preoccupazione.

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Lorenzo Musetti è andato oltre i limiti che il suo corpo gli aveva presentato, si è preso una vittoria di cuore contro Francisco Cerundolo, trascinato dal calore del Centrale del Foro Italico, e ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il percorso del toscano a Roma prosegue, nonostante i problemi fisici che continuano a non dargli tregua. Questa volta però non c'entra il problema alla coscia, fasciata per precauzione, bensì di una condizione di stress che ha inciso anche sulle gambe: «Stamattina non sapevo se scendere in campo». Le lacrime dopo la vittoria dicono tanto, tantissimo di quanto sia stato in difficoltà durante il match ma anche di quanto ci tenga a questo torneo, a differenza di altri big che invece lo hanno quasi snobbato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Musetti, vittoria a Roma con Cerundolo e lacrime: «Stamattina non sapevo se giocare», cosa è successo e come sta. Ora c'è Ruud, ma è giallo sulle condizioni fisiche
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