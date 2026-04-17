Il parco tematico Roma World ha riaperto le sue porte, offrendo ai visitatori un viaggio nel passato attraverso ricostruzioni storiche di epoche antiche. In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione della città, il parco mette in scena scene con gladiatori e miti dell’antica Roma. La nuova stagione si concentra sulla riproduzione di ambientazioni e personaggi dell’epoca, consentendo ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva nel passato.

Il parco tematico Roma World riapre i battenti proponendo un percorso di ricostruzione storica per celebrare il 2779esimo anniversario della fondazione della Città Eterna. Da sabato 18 a martedì 21 aprile, l’area dedicata all’antichità trasformerà la ricorrenza del 21 aprile in un’esperienza immersiva dove turisti, gruppi scolastici e nuclei familiari potranno esplorare la vita di oltre duemila anni fa. Un viaggio tra leggenda e realtà nel cuore dell’antica Roma. La narrazione che animerà il parco partirà dal gesto mitico di Romolo, che secondo la tradizione tracciò il solco sacro sul Colle Palatino proprio il 21 aprile del 753 a.C. Per onorare questo inizio della storia romana, Roma World proporrà atmosfere che richiamano i celebri kolossal cinematografici dedicati a quell’epoca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma World: un viaggio nel tempo tra gladiatori e antichi miti

Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

Notizie correlate

Pasqua e Pasquetta tra cinema e storia: a Cinecittà World e Roma World il divertimento è un viaggio immersivoPasqua e Pasquetta a Roma si accendono di spettacolo e avventura con Cinecittà World e Roma World, dove il divertimento si trasforma in un’esperienza...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: A Roma World la storia si vive per il 2779mo Natale della città -; Viaggio a Sarajevo: una questione sentimentale e un assedio che non si può dimenticare; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma; Robert Millis – This World Is Unreal Like A Snake In A Rope.

Pasqua e Pasquetta tra cinema e storia: a Cinecittà World e Roma World il divertimento è un viaggio immersivoPasqua e Pasquetta a Roma si accendono di spettacolo e avventura con Cinecittà World e Roma World, dove il divertimento si trasforma in un’esperienza ... funweek.it

Roma World celebra il Natale di RomaIn occasione del 2779esimo Natale di Roma, Roma World, che da poco ha riaperto le sue porte, celebra la fondazione della Città Eterna. Nel parco tematico dell’antica Roma, la ricorrenza di trasforma i ... romatoday.it

Roma World celebra il Natale di Roma ift.tt/uaxq4W2 x.com

Scuola Nostra Signora di Lourdes Roma. Jumbo · Gladiators (feat. Plum Soul). Bellissima giornata all'Open Day di Roma World per gli insegnanti! Abbiamo assistito al combattimento tra gladiatori e partecipato alla vera scuola per gladiatori; ci siamo - facebook.com facebook