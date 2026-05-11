V enezia, 9 mag. (askanews) – Il Padiglione svizzero alla Biennale d’Arte a Venezia presenta The Unfinished Business of Living Together, una mostra ideata dai curatori Gianmaria Andreetta e Luca Beeler insieme all’artista Nina Wakeford e realizzata in collaborazione con gli artisti Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance e Yul Tomatala. Leggi anche › Biennale Arte 2026: parola ai curatori e alle artiste Il curatore Gianmaria Andreetta ha descritto ad askanews cosa troverà il visitatore: “Nel Padiglione svizzero quest’anno c’è una mostra collettiva. A partire dagli archivi della televisione svizzera abbiamo concepito questo padiglione come una specie di montaggio nello spazio dove l’architettura e lo spazio del video si incontrano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “The Unfinished Business of Living Together”: il padiglione che trasforma gli archivi in esperienza viva

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Argomenti più discussi: Nina Wakeford racconta il progetto che al Padiglione Svizzero della Biennale crea una frattura; Alla Biennale d’arte la Svizzera si interroga sulla convivenza; Gianmaria Andreetta, curatore del Padiglione svizzero: Vivere insieme è incompiuto; Biennale Arte 2026, il Living Together del Padiglione Svizzera.

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