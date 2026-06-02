Al via CinemAmbiente 2026 | a Torino cinque giorni di grandi documentari e incontri a ingresso gratuito

Notizia in breve

Il Festival CinemAmbiente 2026 si svolge a Torino dal 3 al 7 giugno, arrivando alla sua 29ª edizione. L’evento propone cinque giorni di documentari e incontri a ingresso gratuito, con focus sulla crisi climatica e le sfide ambientali attuali. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico attraverso proiezioni e dibattiti su temi legati all’ambiente e alla sostenibilità.