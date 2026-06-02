Al via CinemAmbiente 2026 | a Torino cinque giorni di grandi documentari e incontri a ingresso gratuito
Il Festival CinemAmbiente 2026 si svolge a Torino dal 3 al 7 giugno, arrivando alla sua 29ª edizione. L’evento propone cinque giorni di documentari e incontri a ingresso gratuito, con focus sulla crisi climatica e le sfide ambientali attuali. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico attraverso proiezioni e dibattiti su temi legati all’ambiente e alla sostenibilità.
Giunto alla sua 29ª edizione, il Festival CinemAmbiente torna a Torino dal 3 al 7 giugno 2026 per offrire una panoramica approfondita sulla complessità del presente e sulla crisi climatica globale. La manifestazione cinematografica, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema con la direzione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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