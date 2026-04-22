Il 25 aprile le Gallerie d’Italia apriranno gratuitamente le proprie porte in occasione della Festa della Liberazione. Durante questa giornata, i visitatori potranno entrare senza biglietto per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee presso le sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Questa iniziativa permette a chiunque di accedere all’arte e alla cultura senza costi aggiuntivi in un giorno di particolare significato storico.

Le porte delle Gallerie d'Italia si apriranno per tutti il prossimo 25 aprile, in occasione della ricorrenza della Liberazione, offrendo l'accesso gratuito alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee presso le sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. L'iniziativa permette di esplorare i tesori artistici custoditi dal polo museale di Intesa Sanpaolo attraverso un percorso che spazia dalla fotografia storica alla ceramica antica. Dalla memoria olimpica al dialogo tra epoche e territo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile: l’arte si libera, ingresso gratuito nei grandi musei

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