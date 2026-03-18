Dal 19 al 22 marzo 2026, il Parco di Pinocchio ospita la Festa del Babbo, un evento di quattro giorni con ingresso gratuito per tutti i padri che desiderano partecipare. Durante l'evento vengono proposte diverse attività pensate per coinvolgere i bambini e i loro genitori, creando un'opportunità di svago e di incontro nelle tre strutture del complesso collodiano.

COLLODI (PESCIA) – Al Parco di Pinocchio di Collodi dal 19 al 22 marzo 2026, quattro giorni per tutti i babbi, con ingresso gratuito e tante attività tra genitore e figli. Laboratori, una caccia al tesoro e tante attività creative e dinamiche per una giornata trascorsa al Parco di Pinocchio, Giardino Garzoni e nella Casa delle farfalle. Si comincia domani, giovedì 19 marzo con la Festa del Babbo, in occasione della quale i babbi entreranno gratuitamente nelle tre strutture del complesso collodiano, trovando tante attività per interagire con i loro figli. Immersi nel verde di un parco appena uscito da importanti interventi di riordino, sarà possibile giocare, fare visite artistiche e botaniche, concedersi un momento di relax con un buon picnic, magari con qualche frittella di San Giuseppe, tipica della tradizione toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festa del Babbo al parco di Pinocchio: quattro giorni di iniziative a ingresso gratuito

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