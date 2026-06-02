Al via a Catania il prestigioso Summer Course in Sicily

Da palermotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Summer Course in Sicily, alla sua diciannovesima edizione, si svolge a Catania dal 6 all’11 luglio. La manifestazione si terrà anche nel 2026. L’evento offre un’opportunità formativa per i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una grandissima opportunità per tutti coloro che ne prenderanno parte: giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione, al via anche nel 2026, dal 6 all'11 luglio, il prestigioso Summer Course in Sicily.Corsi e prestigiose borse di studioI maestri internazionali invitati quest'anno provengono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Is Rosie DiMare Jealous of Kelsey Swanson Of Course | RHORI After Show (S1 E7) Part 2 | Bravo

Video Is Rosie DiMare Jealous of Kelsey Swanson? Of Course | RHORI After Show (S1 E7) Part 2 | Bravo

Notizie e thread social correlati

L’Automobile Club Catania al lavoro per la 49esima Catania-Etna: appuntamento il 9 e 10 maggioL’Automobile Club Catania sta preparando la 49ª edizione della Catania-Etna, una cronoscalata automobilistica che si terrà il 9 e 10 maggio.

Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita, tornano i Summer Camp e i Summer LabsA Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita riprendono i Summer Camp e i Summer Labs.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web