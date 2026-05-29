Elisa | Difendo la Flotilla E non sono d' accordo con De Gregori | è importante che gli artisti si schierino

Elisa sarà la prima donna a esibirsi da sola a Campovolo, il 11 settembre 2027, in un concerto che celebra anche i trent’anni di carriera. Nell’intervista, ha affermato di aver imparato a mantenere la calma nel suo momento migliore. Ha inoltre espresso il suo sostegno alla Flotilla e criticato un artista che ritiene non abbia compreso l'importanza degli artisti nel schierarsi.

Elisa sarà la prima donna a esibirsi a Campovolo in un concerto tutto suo. La data è quella dell'11 settembre 2027, evento che sarà anche un'occasione per festeggiare i trent'anni di carriera che arrivano - racconta in un'intervista a Repubblica - "Nel mio momento migliore, ho imparato ad avere. 🔗 Leggi su Today.it

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