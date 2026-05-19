Le Università per Giulio Regeni | la Stranieri rende omaggio al ricercatore friulano

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università per Stranieri di Perugia ha deciso di partecipare all’iniziativa nazionale intitolata “Le Università per Giulio Regeni”. L’evento è stato avviato lo scorso marzo in Senato, con la proiezione del documentario “Tutto il male del Mondo”, realizzato dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS. Questa partecipazione si inserisce in un contesto di ricordo e memoria del ricercatore friulano scomparso, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla sua vicenda.

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L’Università per Stranieri di Perugia aderisce all’iniziativa nazionale "Le Università per Giulio Regeni", lanciata lo scorso marzo in Senato con la proiezione del documentario dal titolo: "Tutto il male del Mondo", un progetto sostenuto dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS sulla tragica vicenda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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