Le Università per Giulio Regeni | la Stranieri rende omaggio al ricercatore friulano

L’Università per Stranieri di Perugia ha deciso di partecipare all’iniziativa nazionale intitolata “Le Università per Giulio Regeni”. L’evento è stato avviato lo scorso marzo in Senato, con la proiezione del documentario “Tutto il male del Mondo”, realizzato dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS. Questa partecipazione si inserisce in un contesto di ricordo e memoria del ricercatore friulano scomparso, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla sua vicenda.

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