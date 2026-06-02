Agroalimentare Made in Italy nuove misure anti contraffazione | sanzioni fino a 50.000 euro

Dal 29 maggio entra in vigore la legge 21 aprile 2026 n. 75, il nuovo provvedimento che punta a rafforzare la tutela del comparto agroalimentare italiano contro frodi, contraffazioni e utilizzo illecito dei marchi di qualità. Si tratta di una riforma che interessa tutta la filiera del Made in Italy alimentare, dai grandi gruppi industriali fino ai piccoli produttori artigianali, perché introduce specifici reati penali, rafforza i controlli sulle piattaforme online e prevede sanzioni per chi commercializza prodotti falsamente presentati come DOP, IGP o biologici. Cosa cambia con la nuova legge sul Made in Italy agroalimentare. Per la prima volta il patrimonio agroalimentare viene inserito tra i beni giuridici tutelati direttamente dallo Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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