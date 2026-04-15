Lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy | oltre 9mila interventi della Guardia di Finanza
Negli ultimi mesi, le forze di polizia hanno effettuato più di 9.000 interventi per contrastare la contraffazione e difendere il marchio del Made in Italy. Le operazioni sono state concentrate sul sequestro di prodotti falsificati e sulla verifica delle aziende sospettate di violare le normative sul mercato. L’attività si inserisce in un’azione continua di controllo e repressione nel settore.
La Guardia di finanza è in prima linea nella tutela del “made in Italy” e nella lotta alla contraffazione. Nel corso del 2025, 9.044 sono stati gli interventi complessivamente condotti, con 4.066 soggetti denunciati. I numeri sono importanti: 81,3 sono i milioni di prodotti contraffatti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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