Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dal sindaco, che mira a difendere il “vero Made in Italy” nel settore agroalimentare. La proposta si concentra sulla tutela del marchio e sulla lotta alle imitazioni, coinvolgendo tutte le forze politiche presenti nell’assemblea. L’iniziativa si inserisce in un’azione più ampia di tutela del comparto agricolo nazionale.

Un impegno per difendere “il vero Made in Italy” agroalimentare. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini che ha coinvolto il Consiglio comunale all’unanimità in una battaglia ritenuta strategica a favore del comparto agricolo italiano. “Ho accolto con convinzione l’invito di Coldiretti, presentando un ordine del giorno per la revisione dell’attuale normativa europea sull’origine dei prodotti alimentari, oggi disciplinata dal Codice Doganale dell’Unione Europea- afferma il Sindaco. Si tratta di un’iniziativa che condividiamo e che l’organizzazione degli agricoltori sta portando avanti in tutta Italia per arrivare all’abolizione di una norma europea dannosa per uno dei settori più importanti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Chiassai a difesa del Made in Italy agroalimentare

Articoli correlati

Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentarArezzo, 26 marzo 2026 – Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentare.

Leggi anche: Export, farmaceutica e agroalimentare i campioni del Made in Italy

Altri aggiornamenti su Chiassai a difesa del Made in Italy...

Argomenti discussi: Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentar; Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentar.

Il Sindaco Chiassai Martini a difesa del Made in Italy agroalimentarApprovato all’unanimità in consiglio comunale l’odg a sostegno del settore agricolo italiano ... msn.com