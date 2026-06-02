Agricoltura in Basilicata | 20 milioni per l’innovazione digitale

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un finanziamento di 20 milioni di euro destinato all’innovazione digitale nel settore agricolo della Basilicata. Il bando prevede il sostegno a progetti di agricoltura di precisione e tecnologie digitali applicate all’agricoltura. Le aziende interessate potranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal bando, che dettaglia le tecnologie ammissibili e le procedure di accesso ai fondi. La procedura di presentazione delle domande sarà aperta nei prossimi mesi.

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? Domande chiave Come possono le aziende lucane accedere ai nuovi fondi digitali?. Quali tecnologie specifiche finanzierà il bando per l'agricoltura di precisione?. Chi può presentare la domanda e quali sono i requisiti?. Entro quale data bisogna inviare le richieste tramite il portale Sian?.? In Breve Risorse inserite nel Complemento per lo Sviluppo rurale Basilicata 2023-2027.. Investimenti ammessi per serre, impianti arborei e sistemi di difesa colture.. Focus su risparmio idrico e impianti per autoconsumo da fonti rinnovabili.. Termine ultimo per inviare domande tramite portale Sian il 10 settembre.. La Basilicata investe 20 milioni per trasformare le aziende agricole attraverso l’innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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