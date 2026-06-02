Agricoltura in Basilicata | 20 milioni per l’innovazione digitale

Notizia in breve

È stato annunciato un finanziamento di 20 milioni di euro destinato all’innovazione digitale nel settore agricolo della Basilicata. Il bando prevede il sostegno a progetti di agricoltura di precisione e tecnologie digitali applicate all’agricoltura. Le aziende interessate potranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal bando, che dettaglia le tecnologie ammissibili e le procedure di accesso ai fondi. La procedura di presentazione delle domande sarà aperta nei prossimi mesi.