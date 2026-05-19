Spazi rigenerati e innovazione digitale | al via un nuovo bando della Regione da 10 milioni di euro

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa della Regione prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato a sostenere progetti di rigenerazione di spazi pubblici e di innovazione digitale. L’obiettivo è favorire la creazione di nuovi servizi e incentivare investimenti nelle imprese del commercio di vicinato, nei pubblici esercizi e nelle attività polifunzionali. Il bando mira a rispondere alle mutate esigenze del mercato e alle nuove abitudini di consumo, promuovendo interventi di riqualificazione e digitalizzazione.

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Rigenerare spazi, introdurre nuovi servizi, sostenere investimenti in innovazione digitale per accompagnare le imprese del commercio di vicinato, dei pubblici esercizi e le attività polifunzionali di fronte ai cambiamenti del mercato e delle abitudini di consumo.La Regione Emilia-Romagna conferma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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