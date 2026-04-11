Terremoto in Basilicata | l’assessore agricoltura spacca la Giunta

In Basilicata, la seduta della Giunta regionale si è conclusa con una spaccatura tra i membri. L’assessore alle Politiche Agricole ha espresso il proprio dissenso votando contro il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e la legge di stabilità regionale. La decisione ha provocato una divisione tra i componenti dell’esecutivo, segnando un momento di rottura senza precedenti nella politica locale.

La politica lucana affronta un momento di rottura senza precedenti dopo la seduta della Giunta regionale in cui l’assessore alle Politiche Agricole, Cicala, ha espresso il proprio dissenso votando contro il bilancio di previsione per il triennio 2026–2028 e la legge di stabilità regionale. Questo gesto, che scuote le fondamenta dell’amministrazione, è stato duramente contestato dai consiglieri di opposizione, i quali vedono nel voto dell’assessore la prova definitiva dell’incapacità del centrodestra di mantenere una coesione interna su temi decisivi per il governo del territorio. Una frattura che colpisce il cuore della programmazione regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto in Basilicata: l’assessore agricoltura spacca la Giunta Basilicata nel caos: allarme agricoltura, serve stato di calamitàCarmela Iannella, Dirigente nazionale e Segretario provinciale di Potenza per l’UDC, chiede misure immediate per l’agricoltura lucana dopo i danni... Accordo quadro fra Regione Basilicata e Agenzia spaziale italiana Ratificato dalla giuntaDi Nino Sangerardi: La Giunta regionale della Basilicata ha ratificato lo schema di “Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale in materia di...