Agricoltori a Udine per il Made in Italy rilanciata la battaglia sulla trasparenza in etichetta

Notizia in breve

Migliaia di agricoltori del Friuli Venezia Giulia si sono radunati a Udine per protestare a sostegno del Made in Italy alimentare. La manifestazione si concentra sulla richiesta di maggiore trasparenza nelle etichette, con l’obiettivo di informare meglio i consumatori. La protesta coinvolge imprenditori agricoli che vogliono tutelare la qualità dei prodotti italiani e la propria attività. La mobilitazione si svolge in una piazza della città, con bandiere e striscioni.