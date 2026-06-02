Agricoltori a Udine per il Made in Italy rilanciata la battaglia sulla trasparenza in etichetta
Migliaia di agricoltori del Friuli Venezia Giulia si sono radunati a Udine per protestare a sostegno del Made in Italy alimentare. La manifestazione si concentra sulla richiesta di maggiore trasparenza nelle etichette, con l’obiettivo di informare meglio i consumatori. La protesta coinvolge imprenditori agricoli che vogliono tutelare la qualità dei prodotti italiani e la propria attività. La mobilitazione si svolge in una piazza della città, con bandiere e striscioni.
Migliaia di agricoltori del Friuli Venezia Giulia si ritroveranno a Udine per difendere il Made in Italy a tavola, assieme al proprio futuro ea quello dei cittadini consumatori. L'appuntamento è per giovedì 4 giugno al padiglione 6 di Udine Esposizioni dalle 9.30, assieme al presidente di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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