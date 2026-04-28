La protesta degli agricoltori In marcia da Trezzo al Brennero | Difendiamo il vero made in Italy

Un gruppo di agricoltori ha iniziato una marcia partendo da Trezzo sull'Adda fino al Brennero, con l’obiettivo di proteggere il settore agricolo italiano. Durante il percorso, gli agricoltori hanno dichiarato che il loro lavoro è a rischio se non vengono adottate misure adeguate. La manifestazione si inserisce in una serie di iniziative per sostenere il prodotto nazionale e contrastare le difficoltà del comparto.

Dall’Adda al Brennero "per difendere il nostro lavoro. Se non cambiano le cose, il comparto rischia la tenuta". Così Pierluigi Nava, allevatore di Trezzo, ieri in trasferta con Coldiretti contro il caro prezzi con altri 10mila colleghi fra trattori e bandiere al valico. È qui che l’associazione ha alzato la voce e portato in piazza una battaglia che vale - secondo le stime - fino a 20 miliardi di euro sottratti ogni anno al lavoro nei campi. "Volevo vedere di persona quanti prodotti stranieri entrano ogni giorno nel nostro Paese e grazie a una semplice trasformazione vengono poi spacciati come cibo italiano - spiega - Una situazione che danneggia le nostre imprese e non garantisce trasparenza ai consumatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta degli agricoltori. In marcia da Trezzo al Brennero: "Difendiamo il vero made in Italy" La protesta degli agricoltori certifica il fallimento del centrodestra Notizie correlate Modena al Brennero: 200 agricoltori in lotta per il Made in Italy? Cosa sapere Duecento agricoltori di Modena raggiungono il Brennero lunedì 27 aprile per la protesta Coldiretti. Agricoltori, a decine in piazza: “No al Mercosur, difendiamo il Made in Italy”Secondo giorno di protesta per gli agricoltori italiani, che dopo il corteo di trattori di ieri si sono ritrovati oggi in piazzale Ostiense, a Roma,... Altri aggiornamenti Si parla di: La protesta degli agricoltori. In marcia da Trezzo al Brennero: Difendiamo il vero made in Italy. La protesta degli agricoltori. In marcia da Trezzo al Brennero: Difendiamo il vero made in ItalyLa delegazione Coldiretti alla manifestazione contro la norma sull’ultima trasformazione sostanziale II codice doganale europeo danneggia le nostre impese. Se non cambia, il comparto rischia la ten ... ilgiorno.it Brennero: la protesta degli agricoltori contro la crisi e il cibo fakeAnche Coldiretti Abruzzo partecipa alla protesta degli agricoltori al Brennero: contro la crisi e il cibo fake che viene dall'estero ... rete8.it