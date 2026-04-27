Modena al Brennero | 200 agricoltori in lotta per il Made in Italy

Lunedì 27 aprile, duecento agricoltori provenienti da Modena si sono recati al Brennero per partecipare a una protesta organizzata da Coldiretti. La manifestazione ha coinvolto lavoratori del settore agricolo che si sono radunati lungo il percorso di confine tra Italia e Austria. La mobilitazione si è svolta senza incidenti, con gli agricoltori che hanno espresso il loro dissenso riguardo alle questioni di mercato e alle politiche agricole.

? Cosa sapere Duecento agricoltori di Modena raggiungono il Brennero lunedì 27 aprile per la protesta Coldiretti.. La battaglia mira a proteggere il Made in Italy dai prodotti extra-UE contraffatti.. Circa duecento agricoltori della provincia di Modena, guidati dal presidente di Coldiretti Modena Luca Borsari e dal direttore Marco Zanni, hanno raggiunto il Brennero nelle prime ore di questo lunedì 27 aprile 2026 per partecipare alla grande manifestazione nazionale organizzata da Coldiretti. L’obiettivo del gruppo modenese è chiaro: difendere le aziende agricole e i consumatori attraverso la tutela del Made in Italy. Il movimento si concentra...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena al Brennero: 200 agricoltori in lotta per il Made in Italy Notizie correlate Coldiretti, 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in ItalySono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Panoramica sull’argomento Si parla di: Coldiretti porta 200 agricoltori al Brennero per difendere il Made in Italy. VIDEO. Per due notti (28-29 aprile) chiuso tratto Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso MilanoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e l’allaccia ... sassuolo2000.it Autostrada del Brennero, via al progetto europeo per la copertura 5GDotare l'autostrada di una rete ad alte prestazioni che riduca a pochi millisecondi i tempi di risposta nella trasmissione dei dati, requisito essenziale per lo sviluppo della guida connessa e autonom ... ansa.it